Журналіст оцінив ймовірність масштабного наступу Росії на Донбасі

Про це в інтерв'ю сайту "24" заявив журналіст Денис Казанський.

За його словами, легких позицій для захоплення на лінії фронту зараз немає, і для наступу противника доведеться йти в лоб на добре укріплені позиції.

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"Але, по-перше, це загрожує величезними втратами... По-друге, російська армія там постійно не перебуває – вона заходить для виконання якихось конкретних операцій й відходить. На постійній основі там перебувають тільки місцеві, які самі не здатні нічого захопити. Для наступу Росії потрібно буде знову вводити контингент, що не залишиться непоміченим. Відповідно, це означатиме новий виток санкцій і нове загострення відносин із Заходом", – зазначив він.

"Росіяни зараз навпаки дуже намагаються домогтися зняття санкцій, розколоти Європу через вибори. Їм немає ніякого резону йти в атаку, щоб захопити якесь чергове зруйноване місто з 30 тисячами нахлібників, яких доведеться годувати", – додав Казанський.

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка виявила ознаки підготовки російських військ до наступу на Донбасі.