Україна не зможе протистояти РФ, якщо Кремль задіє авіацію і війська стратегічного значення - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

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«Я дуже непогано розуміюсь у всіх озброєннях, які є у світі, особливо стратегічних. Сьогодні Україна не зможе протистояти Росії, якщо при цьому буде використана авіація і ракетні війська стратегічного призначення з боку РФ. Просто не зможе. Притому Росія не виграє цю війну, якщо вона це використає. Але нам потрібно все робити, щоб ми мали ще більші ефективні можливості для такої відповіді, щоб там і думки такої не стало», - заявив експерт.

«Ми повинні довести свій оборонний стан до такої форми, щоб могли відповісти (на агресію – УНІАН) і перейти до наступальних акцій на свої території щонайменше», - переконаний Горбулін.