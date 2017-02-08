В СБУ припустили, що "героя" фейкової "Новоросії" "Гіві" ліквідували спецслужби окупантів

Про це в ефірі "112 Україна" заявив радник глави спецслужби Юрій Тандіт.

"Ми бачимо на відкритих каналах інформацію, яка свідчить, що внаслідок терористичного акту вбито громадянина України Михайла Сергійовича Толстих. Я не підтверджую цю інформацію, ми повинні її перевірити. Ми поки не контролюємо тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської області. З того боку, де влада в руках терористів, інформацію перевірятимуть, ми поки не даємо коментарів... Якщо інформація підтвердиться, очевидно, що тривають певні процеси. Очевидно, що фейкова "Новоросія" не мала продовження, і, можливо, людей, які були з цим пов'язані, зачищають служби. Але це припущення", - сказав він.

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"Найближчим часом має з'явитися інформація, ми поки що можемо тільки робити припущення. Очевидно, мають бути якісь заяви з боку самопроголошених республік", - резюмував радник голови СБУ.

Спікер штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі "112 Україна" також офіційно не підтвердив ліквідацію Товстих. "Офіційного підтвердження цього поки немає, але, з аналізу ситуації, схоже, що, на жаль, він загинув", - зазначив Матюхін, додавши, що слід чекати офіційного підтвердження.

Нагадаємо, сьогодні вранці про ліквідацію "Гіві" внаслідок "теракту" повідомили підконтрольні бойовикам ЗМІ.