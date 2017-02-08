Ліквідація "Гіві": у мережі з'явилися фото з місця знищення терориста

За даними інформресурсів бойовиків, він ліквідований "внаслідок теракту" сьогодні, 8 лютого, о 06.12 в Донецьку.

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У свою чергу прихильник "ДНР" Костянтин Долгов у своєму Twitter написав, що "Гіві" міг бути ліквідований внаслідок пострілу з реактивного вогнемету "Шмель".

"На початку сьомої ранку терористи зробили постріл з "Шмеля" у вікно штабу, де в цей момент перебував "Гіві", - написав він.

Начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика «Гіві».