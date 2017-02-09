В зоні АТО неподалік від лінії розмежування збито російський безпілотник (фото)

«8 лютого, близько 19.00 у небі неподалік лінії зіткнення був виявлений безпілотний літальний апарат. Після ідентифікації об’єкту та отримання підтвердження, що літальний об’єкт не належить ані силам АТО, ані міжнародним організаціям, які здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування засобами безпілотної авіації, було прийнято рішення про його знищення», - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook у четвер, 9 лютого.

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У прес-центрі зазначили, що об’єкт був уражений зі стрілецької зброї.

«На цей час з ним працюють відповідні фахівці. За попередніми даними, аналогічний тип БПЛА використовується збройними силами Російської Федерації», - додали в штабі.