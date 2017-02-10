З початку загострення на Донбасі загинули 15 військових та один рятувальник – Порошенко
З 29 січня на Донецькому напрямку в зоні АТО внаслідок бойових дій загинули 15 українських військових та один рятувальник.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі пожежних автомобілів управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
«На жаль, в період з 29 січня в результаті бойових дій на Донецькому напрямку загинули 15 українських військовослужбовців ЗСУ, загинув і один рятувальник ДСНС», - сказав президент.
«Днями планую вручити Золоту зірку Героя України родині Андрія Кизила з позивним «Орел», і на його честь був перейменований спостережний пункт. Тепер він також називається «Орел», - додав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого вели масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.
30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.
Внаслідок обстрілів загинуло декілька мирних жителів Авдіївки.