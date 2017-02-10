З початку загострення на Донбасі загинули 15 військових та один рятувальник – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі пожежних автомобілів управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

«На жаль, в період з 29 січня в результаті бойових дій на Донецькому напрямку загинули 15 українських військовослужбовців ЗСУ, загинув і один рятувальник ДСНС», - сказав президент.

«Днями планую вручити Золоту зірку Героя України родині Андрія Кизила з позивним «Орел», і на його честь був перейменований спостережний пункт. Тепер він також називається «Орел», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого вели масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

Внаслідок обстрілів загинуло декілька мирних жителів Авдіївки.