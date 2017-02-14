Катував та знущався з українських військових: СБУ показала затриманого садиста "ДНР" (відео)

Правоохоронці встановили, що терорист навесні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування бойовиків, що діяли в окупованому на той час Слов’янську, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Читайте такожТерористи "ЛНР" захопили в полон луганського суддю – волонтер

У липні зловмисник на прізвисько "Крутий" перейшов до конвойної групи, що здійснює охорону українських військовослужбовців у приміщенні колишнього управління СБУ в Донецькій області.

За свідченням звільнених військових, він регулярно катував та знущався із заручників.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 ККУ.