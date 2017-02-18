Волонтери оприлюднили докази зустрічей помічника Путіна з бойовиками "Л/ДНР" (фото, аудіо)

На з'їзді 19 травня 2016 року в окупованому Криму були присутні окупаційний "глава Криму", Сергій Аксьонов, й помічник президента РФ Владислав Сурков, йдеться у розслідуванні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Наступний захід СДД минув вже в Москві 4 листопада 2016 року. Хакери з групи "Кіберхунта" надали ексклюзивні фотографії цього заходу, які демонструють, що Сурков охоче позує спільно з терористами, які воювали на Донбасі.

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"На фото помічник президента Сурков, високопоставлений політтехнолог з ФСБ РФ і глава організації СДД Бородай, пітерський нео-нацист, військовий злочинець з "Русича" Мільчаков та інші одіозні персонажі терористичного бомонду. Зверніть увагу, штори технічно запнуті, це фото не повинно було потрапити в ЗМІ", - йдеться у розслідуванні InformNapalm. Далі серія фотографій підтверджує, що Сурков був не випадковим гостем.

Наголошується, що 15 лютого 2017 року екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, який восени 2016-го виїхав з Росії, а вже в грудні 2016 отримав українське громадянство, заявив, що нібито помічник президента РФ Владислав Сурков був категорично проти анексії Криму.

Тому волонтери InformNapalm представили матеріали, які доводять, що Вороненков або не компетентний у "ролі Суркова" в розв'язанні війни проти України, або навмисно акцентує увагу на перекладанні відповідальності виключно на одну людину (маючи на увазі Путіна).