У місії ОБСЄ заявили про покращення безпекової ситуації на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Другий тиждень поспіль на сході спостерігається покращення безпекової ситуації. Минулого тижня було зафіксовано двадцятивідсоткове зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з позаминулим тижнем», - сказав Хуг.

Він також додав, що відчутно зменшилась кількість випадків використання забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.

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«Зниження рівня насильства, якщо рахувати кількість випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, а саме - танків, мінометів та артилерії, було особливо відчутним. Минулого тижня ми зафіксували 180 вибухів, спричинених вогнем з танків, мінометів, артилерії. Кількість таких вибухів за позаминулий тиждень становила 884. Це дає нам 80% зниження», - сказав він.

Хуг також зазначив, що «деескалація ситуації вітається, але вона також може бути оманливою».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу відбулося 80 обстрілів з боку бойовиків, один військовий загинув, двоє – поранені.