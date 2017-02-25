Бойовики "ЛНР" вчинили збройну провокацію щодо спостерігачів ОБСЄ

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, після здійснення патрулювання у зазначеному населеному пункті два автомобілі СММ ОБСЄ були зупинені невідомою особою у балаклаві та військовій формі із розпізнавальними знаками «Новоросія». «На запитання патруля хто він і де його командир, чоловік відповів, що командир знаходиться у населеному пункті Первомайськ. Згодом з будівлі вийшла ще одна озброєна автоматом людина та відкрила стрільбу у повітря, після чого патруль Місії сів у машину та виїхав у напрямку населеного пункту Золоте. Проїхавши близько 50 метрів, позаду автомобілів пролунало 2 вибухи від гранат», - поінформували в штабі АТО.

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Вже на КПВВ «Золоте» представники СММ ОБСЄ про вказаний випадок повідомили офіцера спостережного пункту «Гора» української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню.

Особовий склад патруля СММ ОБСЄ та автомобільна техніка не постраждали, йдеться в повідомленні.

Також у штабі АТО додали, що, перебуваючи на КПВВ «Золоте», тим же патрулем СММ ОБСЄ о 12.55 зафіксовано порушення припинення вогню бойовиками «ЛНР» зі стрілецької зброї та АГС у напрямку Первомайськ – Золоте.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачам ОБСЄ і захопили безпілотник СММ.