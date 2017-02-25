У зоні АТО поранено двох українських військових, одного травмовано - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти обстрілювали Лебединське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

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На Донецькому напрямку ворожий танк обстрілював українські позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів терористи обстрілювали Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Кірове та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке.

Як повідомлялося, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілу сталося пошкодження хлоропровода Донецької фільтрувальної станції. Робота станції була припинена. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно ввечері 24 лютого за обстрілу ворожих сталося пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста і Авдіївського коксохімічного заводу.