Волонтери вирахували російського контрактника, який воював на Донбасі (фото)

Так, у профілі Артура Арсенова (насправді його ім'я - Артур Багавов, як вдалося дізнатися волонтерам) була виявлена цікава фотографія, завантажена в жовтні 2014 року, передає InformNapalm.

На фото видно двоє військовослужбовців, що сидять на броні БТР-80 з навісним вантажем й примітним коментарем "на укр...". У 2014 році в статусі солдата-контрактника він проходив службу в роті снайперів на 7-ій російській окупаційній базі (в/ч 09332, р. Гудаута, Грузія, окупована Абхазія) Південного військового округу.

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З пізньої весни у складі батальонно-тактичної групи 7-й в/б перебував на полігоні Ашулук в Астраханській області, звідки цей зведений підрозділ був перекинутий спочатку в Ростовську область і далі - в Україну.

"Багавов з військової служби звільнився в кінці вересня або початку жовтня 2014 року. Причина розірвання контракту, швидше за все, страх перед відправкою в чергове "українське відрядження", - підсумували в InformNapalm.

Раніше УНІАН повідомляв, що командування Південного військового округу ЗС РФ намагається не допустити витоку інформації про "ростовсько-українські відрядження" 7-ої військової бази.