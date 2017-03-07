На Донбасі загинув доброволець "Правого сектору" з позивним "Старий" (фото)
09:24, 07 березня 2017Війна
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На Донбасі при виконанні бойового завдання загинув доброволець ДУК "Правий сектор" з позивним "Старий".
"Старий" загинув під час виконання бойового завдання / www.facebook.com / 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС
"…при виконанні бойового завдання, на передових позиціях в Донецькій області загинув наш побратим друг "Старий". Один з кращих бійців, рік фактично не покидав зони бойових дій, дисциплінований та вишколений воїн, але в той же час завжди посміхався, жартував та піднімав настрій бойовим товаришам, турбувався за них. Будучи на війні ніколи не забував про свою сім'ю", - повідомили на Facebook-сторінці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.
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Нагадаємо, у зоні АТО за минулу добу зафіксовано 122 обстріли. Один військовий загинув, ще четверо поранені.
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