На Донбасі загинув доброволець "Правого сектору" з позивним "Старий" (фото)

"…при виконанні бойового завдання, на передових позиціях в Донецькій області загинув наш побратим друг "Старий". Один з кращих бійців, рік фактично не покидав зони бойових дій, дисциплінований та вишколений воїн, але в той же час завжди посміхався, жартував та піднімав настрій бойовим товаришам, турбувався за них. Будучи на війні ніколи не забував про свою сім'ю", - повідомили на Facebook-сторінці 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

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Нагадаємо, у зоні АТО за минулу добу зафіксовано 122 обстріли. Один військовий загинув, ще четверо поранені.