Бойовики обстріляли Мар'їнку та Миколаївку, розбомбили будинки і лінії електропередач (фото)

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, бойовики вдарили по Миколаївці вчора близько 19.30. В селі пошкоджені будинки 33, 35 по вул. Гагаріна. Перебито лінію електропередач, село залишилось без світла.

У Мар’їнці сьогодні під час ранкового обстрілу руйнувань зазнав приватний будинок по вул. Жовтневій, 60. Він розташований на лінії вогню бойовиків, тому люди в ньому не проживали.

Наслідки артударів задокументовані. Інформацію про ці факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 «терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Групи поліції обходять постраждалі райони, аби виявити всі руйнування та жителів, які потребують допомоги.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики в суботу ввечері обстрілювали насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу. Станція розташована між селами Василівка і Крута Балка неподалік лінії розмежування і забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь.