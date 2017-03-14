На окупованому Донбасі масово дезертують російські військові - розвідка

Як повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, командуванням російських окупаційних військ продовжується перевірка стану військової дисципліни та служби військ у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного військового округа ЗС РФ.

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«Найбільшу кількість порушень військової дисципліни, пов’язаних з вживанням військовослужбовцями алкоголю та наркотичних речовин, виявлено в 3 окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка) і 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) та 6 окремому мотострілецькому полку (Кадіївка) 2 АК», - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними розвідки, перевіркою встановлено, що командири зазначених з’єднань і частин приховують факти правопорушень. Зокрема, «з метою уникнення негативної статистики, командири «вирішують питання» з т.зв. місцевими правоохоронними органами у разі затримання військовослужбовців за правопорушення, скоєні у відношенні до цивільного населення та в нетверезому стані».

Крім того, зауважили у ГУР Міноборони, перевіркою викрито чисельні приховування командирами рівня батальйон-рота випадків самовільного залишення російськими військовослужбовцями місць служби, у т.ч. зі зброєю. «Як правило, дезертири заздалегідь облаштовують схованки викраденої зброї, боєприпасів та майна з метою подальшого продажу», - уточнили у відомстві.

Як відомо, також у зоні АТО активізувалися ворожі диверсійні групи.