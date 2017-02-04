У підірваній машині в Луганську перебував ватажок "народної міліції ЛНР", бойовики назвали інцидент "терактом"

Про це повідомляють інформресурси бойовиків.

Там назвали вибух терактом.

"4 лютого в 07.50 на вулиці Краснознаменній у районі кварталу Мирний в результаті терористичного акту - підриву автомобіля - убитий начальник управління Народної міліції ЛНР полковник Анащенко О. В.", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві стався вибух гранати в ресторані (фото)

У підірваному автомобілі, крім Анащенка, перебувала ще одна людина, вона також загинула.

Раніше джерело в "силових структурах Луганська" повідомило російському агентству РИА Новости, що близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota.