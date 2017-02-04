У підірваній машині в Луганську перебував ватажок "народної міліції ЛНР", бойовики назвали інцидент "терактом"
10:18, 04 лютого 2017Інциденти
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В результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.
REUTERS
Про це повідомляють інформресурси бойовиків.
Там назвали вибух терактом.
"4 лютого в 07.50 на вулиці Краснознаменній у районі кварталу Мирний в результаті терористичного акту - підриву автомобіля - убитий начальник управління Народної міліції ЛНР полковник Анащенко О. В.", - йдеться в повідомленні.
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У підірваному автомобілі, крім Анащенка, перебувала ще одна людина, вона також загинула.
Раніше джерело в "силових структурах Луганська" повідомило російському агентству РИА Новости, що близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota.
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