Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині розміщення десяти "Градів"

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 14 березня, опублікованому 15 березня на сайті ОБСЄ.

Спостерігачі заявили, що безпосередньо бачили розміщення озброєння в порушення відповідних координат і територій, звідки воно повинно бути відведеним.

Місія заявляє, що в районах, які на даний момент не контролюються урядом України, місія бачила один танк у нерухомому стані (тип не визначено), який знаходився на північному заході від села Верхньошироківське; одну 122-мм гаубицю на буксирі Д30 у Степовому (за 27 км на захід від Луганська); а також десять 122-мм ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" поруч з Хрустальним (колишній Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська).

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У місії також повідомили, що на території, яку контролює Україна, СММ 12 березня бачила одну нерухому буксовану 152-мм гаубицю 2А36 "Гіацинт-Б" близько за 2 км від села Вискрива (за 76 км на захід від Луганська).

Як заявили в СММ, це ж саме озброєння було помічене і 14 березня міні-безпілотником середнього радіусу дії. Також, 13 березня було помічено один 135-мм протитанковий керований ракетний комплекс 9К111-1 «Конкурс» за 2 км на схід від Новотошківського (53 км від Луганська), а також 14 березня було помічено дві нерухомих 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б" неподалік Привільного (за 31 км на північ від Маріуполя).