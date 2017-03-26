У зоні АТО лікарі дістали із ноги бійця снаряд гранатомета

В зоні АТО військові хірурги спільно з саперами дістали з ноги травмованого військовослужбовця снаряд гранатомета.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, при підготовці до знищення боєприпасів, що не розірвалися, мінно-вибухову травму м’яких тканин правої ноги отримав військовослужбовець однієї з окремих механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО.

У ногу військовослужбовця влучив снаряд ручного протитанкового гранатомета і застряг у ній.

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За словами начальника медичної частини оперативно-тактичного угруповання «Маріуполь» Ярослава Била, гранатометний снаряд, застрягши у нозі військовослужбовця, пошкодив кістки п’ятки та стегна, завдав поширеної рваної вогнепальної рани гомілки.

«Медперсонал лікарсько-сестринської бригади, ризикуючи власним життям, надав постраждалому, котрий знаходився у гемотравматичному шоці, першу медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Військові хірурги 61 військово-польового мобільного шпиталю пліч-о-пліч з саперами, які прибули на місце події для визначення ступеню безпечності, прооперували військовослужбовця. Медики дістали з ноги снаряд, провели хірургічну обробку рани та наклали апарат зовнішньої фіксації. Для подальшого лікування травмованого військовослужбовця доправили у військовий госпіталь Дніпра.

Як повідомляв УНІАН раніше, в обласні лікарні Дніпра медики рятують життя п’ятьом пораненим в АТО бійцям. Двоє бійців зараз у вкрай тяжкому стані. А от 19-річний військовий, який утратив обидві ноги, потроху приходить до тями.