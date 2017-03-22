Бойовики знову обстрілюють Авдіївку, є влучення у будинок (фото)

Бойовики о 17.00 почали обстріл Авдіївки. Про це у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції – начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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"Авдіївка. О 17.00 бойовики почали обстріл міста. Вже є влучення в будинок №12 по вул. Леваневського. Пошкоджено дах, стіни, вікна. Постраждалих немає", - написав він.

Як відомо, бойовики також відкрили вогонь по Зайцевому, поліція кваліфікувала обстріл як теракт.