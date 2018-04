У МЗС поклали на Росію відповідальність за загибель двох українських військових

У Міністерстві закордонних справ поклали на Росію відповідальність за загибель двох військових Збройних сил України.

Про це у Twitter написала речник МЗС Мар’яна Беца.

«Україна хоче миру. Росія та бойовики продовжують вбивати наших людей – двох вбито, чотирьох поранено. Здійснено 58 атак на українські позиції», – повідомила Беца англійською мовою.

