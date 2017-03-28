У МЗС поклали на Росію відповідальність за загибель двох українських військових

10:09, 28 березня 2017
Війна
527

У МЗС також заявили, що Росія та бойовики здійснили більше півсотні атак.

У МЗС також наголосили, що Росія і бойовики здійснили 58 атак / Фото УНІАН

У Міністерстві закордонних справ поклали на Росію відповідальність за загибель двох військових Збройних сил України.

Про це у Twitter написала речник МЗС Мар’яна Беца.

Читайте такожВ АП заявили, що посли країн G7 і ЄС висловили розуміння рішенням РНБО про блокаду Донбасу

«Україна хоче миру. Росія та бойовики продовжують вбивати наших людей – двох вбито, чотирьох поранено. Здійснено 58 атак на українські позиції», – повідомила Беца англійською мовою.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 58 обстрілів позицій Збройних сил України, двоє українських військових загинули, п’ятеро поранені і травмовані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#загиблі#МЗС