Компоненти цих ракет вирішили перенаправити в Перську затоку.

Через те, що Росія останнім часом значно збільшила кількість безпілотників під час масованих атак, триває пошук ефективних засобів для збиття ворожих дронів. Україна розраховувала, що в цьому питанні допомогли б високоточні ракети американського типу APKWS, які США пообіцяли передати нашій країні. Однак, США вирішили перенаправити компоненти цих ракет до Перської затоки, повідомляє NZZ.

Українські захисники могли запускати ракети цього типу безпосередньо з військових автомобілей Humvee. Проте, США припинили їх постачати нашій країні, оскільки вирішили, що вони й самі мають в них потребу.

При цьому, рішення в США було прийнято на тлі того, що передача ракет APKWS нашій країні вже була узгоджена.

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Альтернативними методами, але й більш дороговартісними у боротьбі з дронами-камікадзе вважаються вертольоти або бойові літаки. Винищувачі F-16, які вперше почали використовувати в Україні минулого року, здатні збивати російські безпілотники за допомогою гармати на борту.

Однак, такий метод вважається ризикованим, під час такої операції нещодавно в Україні вже загинув військовий пілот.

Військова допомога Україні від США

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство оборони США офіційно повідомило про те, що Україні буде відправлено додаткове озброєння. Вказується, що таке доручення дав голова Білого дому Дональд Трамп. Ще на початку місяця адміністрація США призупинила постачання ключових озброєнь Україні, щоб провети ревізію своїх запасів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив про початок використання дронів-перехоплювачів з метою захисту українських міст від "шахедів".

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