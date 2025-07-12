На сьогодні підтверджено знищення лише трьох таких БТР.

На фронті почали з'являтися незвичайні модифікації російського бронетранспортера БТР-80. Нещодавно було знищено вже третій такий екземпляр, пише у своєму телеграм військовий оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначає, що сам БТР-80, звісно, рідкістю не є. Але нещодавно росіяни почали ставити на нього бойовий модуль 32Г01 "Бумеранг-Буревестник". Така версія з'явилася в зоні бойових дій лише в поточному році, і поки що верифіковано лише три випадки їхнього знищення.

Ключова відмінність нової модифікації від старих версій полягає у використанні великокаліберного кулемета "Утес" (12,7-мм), або КПВТ (14,5 мм) замість 30-міліметрової гармати 2А72 як основної зброї. І як зазначає Коваленко, справа зовсім не в тому, що нова комплектація краще підходить для використання на фронті (скоріше - навпаки), а в банальній нездатності російського ВПК забезпечити поставку потрібної кількості 30-міліметрових гармат.

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"Арзамаський машинобудівний завод клепає [один] БТР на місяць, що більше, ніж Тульський машинобудівний завод може собі дозволити виготовити 2А72, хоч як би це парадоксально не звучало", - зазначає аналітик.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, українські виробники дронів скаржаться, що європейські компанії займаються промисловим шпигунством і крадуть українські напрацювання, щоб потім отримувати від своїх урядів багатомільярдні замовлення.

Також ми розповідали, що українська самохідка "Богдана" може отримати нове шасі від німецького збройового концерну Rheinmetall. Йдеться про перехід на броньовану кабіну для кращого захисту екіпажу від артилерійських осколків і дронів.

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