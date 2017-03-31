Авдіївка залишається без світла, ремонт ЛЕП мають розпочати в найближчі години

Ремонт пошкодженої ЛЕП під Авдіївкою планують почати найближчим часом. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі «112 Україна».

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За його словами, місто продовжує страждати від ворожих обстрілів і фактично, як не раз на тиждень, а й двічі зникає електроенергія та вода.

«На 7:30 сьогодні Авдіївка без електроенергії», - зазначив Жебрівський.

«Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми включимо (електроенергію - УНІАН.). Вода в будинках до другого поверху надходить самопливом. Якщо буде затримка з постачанням електроенергії, то доведеться ще підключати генератор, щоб можна було розпочати поставляти людям воду раз на добу», - сказав голова ВЦА.

Також Жебрівський повідомив, що в найближчі дві години планується розпочати ремонт ліній електропередач.

«Сьогодні в принципі, погоджено режим тиші. Думаю, найближчі дві години наші ремонтники вийдуть. Це не довго, найголовніше, щоб був режим тиші», - сказав він.

Щодо ситуації з теплопостачанням в Авдіївці, Жебрівський зауважив, що тепло поки не відключили.

«Сьогодні у нас було 6 градусів вранці. Тепло є завдяки Авдіївському коксохіму», - додав він.

Щодо робіт з відновлення житлових будинків у місті, Жебрівський відповів: «Ми відновлюємо житло, і 16 будинків, я думаю, десь до 15 травня ми відновимо і здамо в експлуатацію».

Голова ВЦА наголосив, що з початку року на території Донецької області в результаті активних бойових дій загинув 21 мирний житель.

29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18.00 сьогодні в зоні проведення АТО було зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків, троє українських захисників зазнали поранень, ще один отримав бойову травму.