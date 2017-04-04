Сьогодні бойовики 26 разів порушили "режим тиші": трьох бійців поранено

Російсько-терористичні підрозділи продовжують зухвало та цинічно порушувати режим «Тиші».

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, з початку доби було здійснено 26 провокаційних обстрілів позицій ЗС України.

Найбільшу активність ворог проявляв на Донецькому напрямку. Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, а по позиціях в районі Кам’янки, Верхньоторецького, Шахти Бутівка та Пісків з великокаліберних кулеметів. Під Опитним активно діяв ворожий снайпер.

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Поблизу Маріуполя російсько-терористичні підрозділи накривали вогнем захисників Красногорівки з мінометів калібру 82 мм, позиції в районі Мар’їнки та Водяного з гранатометів різних систем, а опорні пункти поблизу Гнутового з великокаліберних кулеметів. В районах Павлополя, Богданівки та Гранітного ворог активно застосовував стрілецьку зброю. Під Новотроїцьким наших бійців обстрілював ворожий снайпер.

На Луганщині ворог обстрілював наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Незважаючи на провокації ворога, Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Трьох українських воїнів сьогодні було поранено.