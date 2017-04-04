Місія ОБСЄ заявила про збільшення кількості порушень "режиму тиші" на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) протягом минулої доби зафіксували 120 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 3 квітня, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 190 вибухів, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним періодом (90 вибухів)", - йдеться у звіті.

При цьому сказано, що близько 90% вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 30 вибухів, якщо порівнювати з попереднім 24-годинним періодом (приблизно 20 вибухів)", - йдеться у звіті.

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Також сказано, що 3 квітня впродовж дня спостерігачі, перебуваючи у підконтрольній уряду Україні Трьохізбенці (32-км на північний захід від Луганська), чули шість вибухів із озброєння невстановленого типу на відстані 10 км на південь та південний захід. В той же день, перебуваючи у підконтрольній бойовикам "ЛНР" Маломиколаївці (36 км на південний захід від Луганська), представники місії чули вісім вибухів із невстановленого типу озброєння на відстані приблизно 7 км на північний захід.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на сході України погодила повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.

Сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що оголошений режим припинення вогню з 1 квітня не дотримувався російською стороною жодного дня.