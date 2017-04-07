ФСБ Росії вимагає від лідерів ЛДНР контролювати діяльність бойовиків в Інтернеті - ІС

ФСБ РФ в ультимативній формі зажадало від керівництва "ДНР" і "ЛНР" взяти під контроль діяльність в мережі Інтернет представників командного і рядового складу всіх "силових структур" обох формувань, як повідомляє група Інформаційний спротив.

"На даний момент вказівку формально виконав лише "МГБ ЛНР", заборонивши всім своїм співробітникам реєструвати акаунти в соцмережах, і наказавши видалити існуючі облікові записи", - додали в ІС.

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Разом з тим, за даними групи, "контррозвідка МДБ ДНР" просить у російських кураторів з ФСБ РФ дати пояснення, яким чином можна організувати контроль над подібною діяльністю в Інтернеті представників інших "силових структур".

"На думку керівництва "контррозвідки", в масштабах всіх "силових структур ДНР" такий контроль технічно неможливий", - підкреслили в ІС.