Минулої доби бойовики на Донбасі застосували артилерію, поранено 5 бійців ЗСУ - штаб

Протягом минулої доби, 10 квітня, російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних Сил України, внаслідок чого п’ятеро військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Так, на Приморському напрямку, по захисниках Водяного, ворог відкривав вогонь зі 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Оборонців Новотроїцького обстрілював з мінометів калібру 120 мм та гранатометів. По опорних пунктах поблизу Березового, Мар'їнки та Красногорівки бойовики стріляли з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях в районі Гнутового та Гранітного бив з протитанкових гранатометів. По захисниках Гнутового та Талаківки противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та з озброєння БМП. Морських піхотинців під Широкиним проросійські бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки активізувався ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку, по захисниках Шахти «Бутівка» били міномети калібру 120мм та кулемети великих калібрів. Оборонців Авдіївки та Опитного ворог накривав вогнем 82мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Зайцевого, Пісків та Луганського противник гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а позиції в районі Кам’янки обстріляв з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

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На Луганському напрямку, оборонців Кримського та Катеринівки противник обстрілював з мінометів калібру 82 мм, по захисниках Валуйського, станиці Луганської та селища Донець – бив з гранатометів. Опорні пункти в районі Лобачевого обстрілював зі стрілецької зброї.