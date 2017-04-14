Скрутна ситуація на Донбасі зберігається, бо деякі люди воліють нічого не змінювати - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що скрутна ситуація на Донбасі зберігається, бо деякі люди воліють, щоб вона такою була.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"Цей конфлікт вже триває тертій рік. Ціла когорта людей, ремонтні бригади, представники гуманітарних організацій, сапери, спостерігачі ОБСЄ і багато політиків працюють заради того, щоб покращити ситуацію. Вони викочують на пагорб тяжкий камінь, і, майже досягнувши вершини, щоб тільки побачити, як він кожного разу скочується вниз", - заявив Хуг.

"Гуманітарні організації готові та спроможні надавати допомогу, але їх виганяють. Ремонтні бригади мають технічні засоби та мужність, але їхні роботи часто зриваються через прицільні обстріли. Спостерігачі СММ ОБСЄ володіють необхідними навичками та вміннями, мають технічні засоби та волю здійснювати моніторинг, але зіштовхуються постійно з обмеженнями свободи пересування та з загрозами їхній безпеці. Камінь скочується униз з пагорба не через брак зусиль чи волі, його просто хтось зіштовхує з вершини", - заявив Хуг.

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При цьому він сказав, що ситуація на Донбасі є не грецькою трагедією, а людською трагедією. "В якій подіями керують реальні люди. Обстріли життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури тривають, тому що реальні люди віддають накази, і реальні люди виконують їх", - підкреслив Хуг, заявивши, що у підсумку інші люди, в тому числі діти, гинуть, тому що сторони продовжують мінувати території та відмовляються розміновувати їх.

"Люди залишаються без води та електрики, тому що інші люди ціляться в об'єкти. Економічне майбутнє людей стає примарнішим, оскільки дехто захоплює об'єкти власності, а інші обмежують вільне пересування товарів через лінію розмежування. Люди голодують, тому що інші приймають рішення, які перешкоджають доставці до них необхідної допомоги", - наголосив Хуг.

"Все, що ми бачимо, це скрутну ситуацію, яку б я описав болотом, в якій погрузли сотні тисяч невинних людей. Ситуація ані поліпшується, ані погіршується, вона просто не змінюється. Вона залишається такою і залишатиметься такою, допоки люди, яким належить влада, волітимуть, щоб все так і залишалося", - заявив Хуг.