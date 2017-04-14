Бойовики на Донбасі гатили із БМП та зенітних установок, двоє українських бійців отримали поранення - штаб АТО

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Незважаючи на досягнуті домовленості Трьохсторонньої групи у Мінську про встановлення режиму «тиші» російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти наших військ. Про це повыдомили у прес-центрі штабу АТО.

Повідомляється, що за добу було зафіксовано 65 обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків. Двоє українських захисників отримали поранення.

«Центром вогневого протистояння продовжує залишатись Приморський напрямок. Так, в районі Водяного, по наших воїнах ворог гатив зі 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів», - повідомили у прес-центрі.

У повідомленні зазначається, що захисників Широкиного бойовики накривали вогнем зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів та стрілецької зброї.

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«З мінометів калібру 120-мм та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по морських піхотинцях поблизу Гнутового. Міномети калібру 82-мм, протитанкові гранатомети застосував у районі Талаківки. З гранатометів різних систем бив по наших позиціях поблизу Павлополя, Мар`їнки та Красногорівки. З кулеметів великих калібрів намагався поцілити у наших захисників під Чермаликом, Гранітним та Мар`їнкою. Зі стрілецької зброї обстріляв оборонців Старогнатівки. Ворожі снайпери активно діяли в районі Водяного, Талаківки, Павлополя та Новотроїцького», - йдеться у повідомленні штабу.

На Донецькому напрямку, по наших позиціях поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Захисників Луганського обстрілював з мінометів калібру 82-мм.

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«По оборонцях Опиного застосовував протитанковий ракетний комплекс, 82-міліметрові міномети, гранатомети та озброєння БМП. З гранатометів різних систем обстрілював позиції поблизу Невельського. Зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети та кулемети великих калібрів застосував у районі Кам`янки. Зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру відкривав вогонь по захисниках шахти «Бутівка», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку, з гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Новоолександрівки та Катеринівки.