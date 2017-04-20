За добу в зоні АТО поранено четверо українських військових - штаб

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції поранено четверо військових Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«З початку доби ворог 22 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників», - заявили у штабі.

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Зокрема, зазначається, що на Приморському напрямку, по позиціях поблизу Мар’їнки ворог гатив з мінометів калібру 82-мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя та Водяного. Кулемети великих калібрів застосовував по українських оборонцях Чермалика та Красногорівки, а по захисниках Новоселівки Другої вів вогонь зі стрілецької зброї.

Також на Донецькому напрямку, по позиціях поруч Авдіївки ворог застосовував 82-міліметрові міномети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. По опорних пунктах поблизу шахти «Бутівка» гатив з танку та з мінометів калібру 82-мм. Позиції в районах населених пунктів Кам’янка, Майорськ, Зайцеве та Піски противник обстрілював з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По оборонцях Опитного вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з 82-мм мінометів та автоматичних гранатометів ворог обстріляв опорні пункти біля Катеринівки.