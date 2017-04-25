Командир штурмової групи про запеклі бої на Світлодарській дузі: це було не підготовлено

"Бій за лісок" називають найбільш запеклим на Світлодарській дузі. Оцінки цього бою також найбільш суперечливі.

Учасник бою з позивним "Кідур" - військовослужбовець 3-ї роти 1-го батальйону 54-ї механізованої бригади - розповів про події в грудні 2016 року на Світлодарській дузі, передає "Українська правда".

Боєць розповів, що напередодні приїхав командир роти "Шайтан" і сказав, що потрібні 20 добровольців для бою, але не сказав, що конкретно будуть штурмувати. Одну з груп і очолив "Кідур".

"Купол", командир 1-го батальйону 54-ї бригади, сказав: якщо щось під час операції піде не так, операція – "мінус", всі повертаються на вихідну точку, після цього артилерія рівняє із землею всі позиції бойовиків. Потім сиділи годин до 11-12 ночі, все обговорили, спланували. Після цього повернулися, розповіли людям, що і як. І вже вранці 18 грудня 2016 року о 5 годині пішли.

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За словами "Кідура", військові їхали "Уралом" до найближчої позиції. Далі - пішки. Він розповів, що обіцяли ривок десь метрів на 500, а виявилося 700-800. При цьому сили спецоперацій (ССО) не брали участі у плануванні операції.

І ось, згадує боєць, у третього полку ССО щось не вийшло, а комбат "Купол" по рації дав наказ виводити дві групи. А ось група "Кідура", як передали по рації, повинна йти на штурм позиції "Олені".

"Так все змінилося. Ми вийшли у поле і пішли. За ідеєю, за договором, повинні були сказати: операція "мінус"... Ми не відмовилися, тому що це було в наших інтересах: відбити шматок нашої землі", - розповів військовий.

Також він наголосив, що штурмувати ворожі позиції – одне з найскладніших завдань. Перед штурмом артилерія повинна була "підготувати" ці позиції: хоча б розбити бійниці, завдати якомога більше пошкоджень цим позиціям, щоб групи бійців АТО потім якомога швидше підійшли з меншими втратами.

"У підсумку все вийшло навпаки. Ми прийшли, все сепари живі, ніхто не контужений, не поранений. Розриви снарядів були десь за 50 метрів від позицій сепарів. Артилерія відпрацювала неякісно. І це прокол командира батальйону "Купола", - зазначив учасник бою "Кідур".

Його група штурмувала позицію "Олені". Бій з терористами за цю позицію тривав недовго, все закінчилося протягом 20 хвилин. А вони зайшли на цю позицію, то бойовики вже почали їх штурмувати.

"Недалеко від позиції "Олені" була ще одна укріппозиція сепарів – там вони висаджувалися з БМП і бігли на нас, щоб вибити з позиції, яку ми зайняли. Підбігали на відстань 20-30 метрів. Цей бій тривав ще години три. Загалом до нашої евакуації бій тривав 3,5 години", - згадав події грудня минулого року на Світлодарській дузі військовий.

Він розповів, що міномети терористів били не за них, а по лісу, по них била БМП, але не дуже точно.

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Крім того, ЗСУ для проведення операції не підготували резерви. Коли група "Кидура" зайшла на позицію "Олені", відбувся близький і жорсткий контакт з бойовиками. Бійці АТО викликали підкріплення, але навіть через 3-4 години ніяке підкріплення не приїхало, а БМП два рази не доїхали.

Після бою, коли вже лежали у госпіталі, військовим розповіли, чому не приїхало підкріплення: одні відмовилися брати участь у бою, інші – викидали зброю, мехводи викидали рації і шоломи, відмовлялися їхати до нас: "Я не поїду, там ж*па". Ще якась розвідка відмовилася їхати на допомогу, коли ми ще були там.

"Коли ми вийшли, тільки через годину туди заїхала бригадна розвідка разом з 25-м батальйоном "Київська Русь". Тільки через годину вийшло зібрати людей, щоб завести на позицію, яка вже була захоплена, за яку загинули мої побратими. Вже сепари могли її назад забрати, поки там не було нікого з наших... І виходить, що все це було б даремно. Це було реально не підготовлено", - підсумував "Кідур".

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, з 18 по 23 грудня 2016 року під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 українських військовослужбовців.