Росія може спровокувати Україну на введення воєнного стану в будь-який момент - експерт

Російська Федерація може спровокувати Україну на введення воєнного стану в будь-який момент, заявив у ході оборонного форуму екс-голова Служби безпеки України Євген Марчук.

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"Знаючи, що робить Росія не тільки у військовому сенсі, але й іншими технологіями, не виключено, що Росія може спровокувати Україну на введення правового режиму воєнного стану на всій території. Це може виникнути досить несподівано", - сказав він.

При цьому Марчук зазначив, що наразі Росія розмістила на кордоні з Україною військову структуру наступального характеру.

Він також наголосив, що суспільство не знає, що таке воєнний стан і для чого це потрібно.