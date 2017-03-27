Росія реалізовує на Донбасі "придністровський сценарій" - АП

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що Росія реалізовує на окупованому Донбасі «придністровський сценарій», однак у припиненні воєнних дій не зацікавлена. Про це Єлісєєв заявив в інтерв'ю газеті «Сегодня».

«Москвою реалізовується, по суті, так званий придністровський сценарій. Але на відміну від Придністров'я, за нашими прогнозами, Росія на Донбасі не зацікавлена в припиненні воєнних дій, обстрілів, провокацій, диверсій», - заявив він.

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За словами Єлісєєва, за допомогою ескалації напруги Москва намагається дестабілізувати політичну та економічну ситуацію в Україні, створити так звану «контрольовану нестабільність», щоб не дати Україні створити позитивний фон для активного й успішного проведення реформ.

«Для Росії потрібен постійний осередок нестабільності, що вона на сьогодні і здійснює на Донбасі. Ми робитимемо все можливе, щоб скоординувати і мобілізувати глобальну проукраїнську коаліцію, здійснити тиск на Москву для демонстрації політичної волі виконувати Мінські домовленості. І, звичайно ж, ми продовжуємо просувати процес деокупації Криму», - зазначив Єлісєєв.