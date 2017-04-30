Міноборони підтвердило загибель двох та поранення чотирьох військових в зоні АТО за минулу добу

Міністерство оборони України підтвердило загибель двох та поранення ще чотирьох військових в зоні АТО за минулу добу.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, на превеликий жаль ми маємо втрати – двоє українських військовослужбовців загинули, ще четверо наших бійців зазнали поранень. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики здійснили 54 обстріли позицій сил АТО, при цьому двоє українських воїнів загинули, а четверо було поранено.