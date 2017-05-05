Бойовики отримали з РФ зенітно-ракетний комплекс "Оса" - ЗМІ

Два дні поспіль бойовики з-під Новоазовська цілять по військових та спостережних безпілотниках із зенітно-ракетних комплексів "Оса". Дитя радянської оборонки стоїть на озброєнні Росії, йдеться в сюжеті ТСН.

Військові кажуть, що кількаметрові ракети цього комплексу вже не раз літали в них над головами. "Позавчора два постріли, вчора два, одна впала в населеному пункті, інша розірвалася в полі", - розповідають вони. Український безпілотник став жертвою такої ракети поблизу Лебединського. Уламки ракети дослідили сапери. "Постачають зенітно-ракетні комплекси сепарам. Дожилися, що цим уже стріляють, а ми досі мінські угоди та все інше", - каже боєць із псевдо "Фікс".

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Морпіхи на передовій кажуть, що противник методично добиває колись курортні селища вздовж узбережжя. "Село треба відбудовувати з нуля", - констатує боєць із позивним "Факел". Пляжі та дитячі пансіонати тепер ваблять не відпочивальників, а російських артилеристів, які розстрілюють їх із окупованих Безіменного і Новоазовська. "За інтенсивністю вогню одразу відчувається, що це кадрові військові. Відстань дозволяє розгледіти їх екіпіровку, обличчя, як вони носять зброю. Була інформація, що перед відправкою в Сирію контрактники обкатку роблять", - пояснив морпіх "Граф".

Вогневі точки противника націлені на Широкине та сусідні українські села. Свою лінію оборони ворог залив у бетон. Солдат на позивний "Баклуша" служив колись у Криму, лишився вірним присязі й вийшов з півострова, а тепер уже три роки на війні. Каже, опонент гідний – далеко не збір шахтарів і комбайнерів. "У них лінія оборони сильна. Вони укріплюються – ми теж укріплюємося", - каже він.

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