Окупанти примусово залучають населення Донбасу до святкування "дня республіки" - розвідка

Окупанти примусово залучають населення Донбасу до святкування «дня республіки».

Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«На тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей проводяться заходи з примусового залучення населення до участі у святкових заходах 8, 9, 11 (“день республіки ДНР”) та 12 (“день республіки ЛНР”) травня», - йдеться у повідомленні.

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За інформацією розвідки, до міських виконавчих комітетів розіслано розпорядження щодо жорсткого контролю за прибуттям місцевих мешканців на заплановані офіційні заходи.

«До керівників, які не забезпечать виконання цього розпорядження, будуть вжиті жорсткі заходи, до звільнення включно. На підприємствах і в установах призначені спеціально підготовлені особи, які будуть здійснювати контроль участі співробітників у заходах за списками», - зазначили в розвідці.