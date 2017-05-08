У Мережі з'явилися фото наслідків обстрілу Попасної

У Луганській області бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки міста Попасна. Про це повідомляє прес-секретар Національної поліції Луганській області Тетяна Погукай в Facebook.

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Повідомляється, що під обстріл з мінометів потрапили три вулиці міста. На місці події працюють співробітники Головного управління Нацполиции в Луганській області і місцевого відділу поліції.

"Протягом доби 7 травня бойовики обстрілювали з мінометів р. Попасна та прилеглі території. В результаті обстрілу пошкоджені вікна у будинку по вул. Грушевського. На вул. Першотравнева в результаті розриву міни пошкоджені вікна будинку, господарська будівля, автомобіль і лінія електропередачі. Також пошкоджено вікна в будівлі технічної контори станції Попасна Донецької залізниці по вул. Ватутіна", - відзначають в поліції.

Як повідомляє УНІАН, підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО. Загалом за минулу добу зафіксовано 65 обстрілу опорних пунктів Збройних Сил України.