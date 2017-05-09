Штаб АТО: бойовики намагаються звинуватити військових в обстрілах мирних жителів
У штабі АТО відкидають звинувачення бойовиків на адресу української армії.
Бойовики вкотре намагаються дискредитувати керівництво України, звинувачуючи Збройні сили України в обстрілах мирних жителів у селі Безіменне на тимчасово окупованій території Донеччини.
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Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.
«Сьогодні на інформаційних інтернет-ресурсах ОРДО з’явилися матеріали із заявами лідерів щодо звинувачення Збройних сил України у здійснені обстрілів населеного пункту Безіменне під час проведення мітингу з нагоди 9 травня.
Інформація, яка викладена у зазначених інформаційних матеріалах, не відповідає дійсності, оскільки за даними чергових змін з боку Збройних сил України обстрілів у напрямку зазначеного населеного пункту не зафіксовано», - наголошується у повідомленні.
Крім того, за проведенням мітингу спостерігали представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які про зазначені події не заявляли.
Також у штабі підкреслили, що Збройні сили України, виконуючи Мінські домовленості, повністю відвели від лінії розмежування важке озброєння та виконують умови щодо режиму припинення вогню.
Нагадується, що 4 травня НЗФ ОРДО вже намагалися дискредитувати уряд України та здійснювали провокації стосовно військовослужбовців Збройних сил України, обстрілюючи власні позиції поблизу Безіменного та видаючи їх за нібито обстріли з боку української армії.