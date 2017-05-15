ОБСЄ: бойовикам на Донбасі роздали інструкції про перешкоджання пересуванню спостерігачів

У Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють, що контрольованим Росією бойовикам на Донбасі роздали інструкції про перешкоджання пересуванню місії. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

"У своїй штаб-квартирі в підконтрольному уряду (України) Соледарі (79 км на північ від Донецька) СЦКК передав СММ копію частини пам’ятки, яка, за словами представника збройних сил Російської Федерації, була видана старшими за рангом членами «ДНР» персоналу на постах та блокпостах, розташованих у непідконтрольних уряду районах Донецької області", - повідомляє місія ОБСЄ.

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"Так, згідно з документом, членам «ДНР» наказано зупиняти патрулі СММ і не дозволяти спостерігачам проїзд, якщо вони пересуваються по «незапланованих маршрутах»; не вступати у дискусії з членами патруля СММ, а на будь-які запитання від СММ відповідати: «Я не компетентний давати пояснення", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку бойовика, озброєного автоматом АК-47, який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом.

В ОБСЄ вимагають від бойовиків розібратися з випадком сексуальних домагань до спостерігача.