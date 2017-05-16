Сексуальні домагання бойовика до спостерігача ОБСЄ: РФ у Мінську заявила, що "жінка не так зрозуміла гусара"

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що Росія та представники ОРДЛО проігнорували вимоги Києва стосовно покарання бойовика за сексуальні домагання до представника СММ ОБСЄ. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Аргументи іншої сторони: та цей товариш був не дуже то і п'яний і не дуже то й озброєний, так , пару автоматів. І це просто ментальна і культурна різниця у спілкування, він просто брав у жінки телефон, а в ваших Європах просто по- іншому знайомляться, то та жінка не так зрозуміла "гусара", - написала вона.

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Нардеп підкреслила, що бойовика навіть на засудили за такі дії.

«... росіяни дозволили собі наступний пасаж : що ви причепилися до ОРДЛО, ну подумаєш, чоловік на блокпосту вирішив взяти телефончик у гарної жінки», - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку бойовика, озброєного автоматом АК-47, який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом.

Голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан засудив випадок сексуального домагання до спостерігача з боку озброєного бойовика, який стався 5 травня.