Терористи готують прорив під Павлополем – Міноборони
19:11, 16 травня 2017Війна
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Бойовики щодня обстрілюють позиції сил АТО біля Павлополя.
REUTERS
Терористи готують прорив під селом Павлопіль Донецької області.
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, українські військові перехопили розмови терористів у радіоефірі, з їхніх слів, вони готуються до прориву під Павлополем.
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"Для цього противник стягує живу силу та техніку на цьому напрямку", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, російсько-окупаційні війська щодня обстрілюють позиції сил АТО біля Павлополя.
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