Бойовики активізувалися на Маріупольському напрямку: 34 обстріли за добу

Найінтенсивніше вчора російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції сил АТО на Маріупольському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, на Маріупольському напрямку бойовики здійснили 34 обстріли позицій Збройних сил України, з яких 9 - із важкого озброєння. Левова частка порушень режиму припинення вогню відбувалася на ділянці Павлопіль-Широкине, де бойовики серед інших видів озброєння застосовували 122 мм артилерію, міномети, діяли снайперські групи.

На Донецькому напрямку найактивніші бойові дії точилися в районі Авдіївки. Всього на цьому напрямку ворогом було здійснено 14 обстрілів, з яких 7 - із важкого озброєння.

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На Луганському напрямку найінтенсивніше ворог вів вогонь біля населеного пункту Кримське та у Попаснянському районі. Всього тут зафіксовано 6 обстрілів, з них 3 - із застосуванням мінометів та 122 мм гаубиць.

Він нагадав, що минулої доби внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військових немає, троє воїнів отримали поранення і травмування.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними прес-центру АТО, 13 травня окупанти 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.