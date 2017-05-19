Бойовики припинили пропуск до КПВВ Гнутово

Бойовики в п'ятницю, 19 травня, припинили зі свого боку пропуск до КПВВ Гнутово. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Близько 9.00 п'ятниці без всяких на те причин, бойовики припинили пропуск громадян та транспортних засобів через лінію розмежування сторін на Донбасі навпаки контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутово", - сказано в повідомленні.

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У зв'язку з цим, рішенням штабу АТО контрольно-пропускні операції на КПВВ Гнутово були тимчасово припинені. Серед громадян, які слідують через лінію розмежування, проводиться роз'яснювальна робота.

Також у зв'язку з подією посилені заходи безпеки і були проінформовані представники ОБСЄ.