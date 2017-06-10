За добу бойовики 71 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО – штаб

Минулої доби незаконні збройні формування 71 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО, один український військовослужбовець зазнав поранень.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Так, на Приморському напрямку вчора, 9 червня, зафіксовано 42 обстріли з боку бойовиків. Міномети, зокрема калібру 120 мм, окупанти неодноразово застосовували в районі Лебединського, Водяного та Широкиного. Близько 21.00 вони здійснили інтенсивний обстріл з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по українських воїнах, котрі тримають оборону на підступах до Мар'їнки.

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У штабі наголосили, що решта збройних провокацій на цьому напрямку були здійснені із застосуванням легшого озброєння, здебільшого стрілецької зброї та гранатометів. «Загарбники вже традиційно накривали з такої зброї наші опорні пункти неподалік Чермалика, Широкиного, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Старогнатівки, Славного, Новотроїцького, Красногорівки та Мар'їнки. На окремих ділянках бойовики використовували протитанкові ракетні комплекси, озброєння БМП та зенітну установку», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 17 фактів застосування бойовиками зброї. Найбільше обстрілів терористи здійснили у передмісті Авдіївки. Впродовж дня, а особливо під вечір, бойовики неодноразового вели там вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. «Піхотне озброєння загарбники вдень також застосовували в районі Верхньоторецького, Пісків та Опитного. Вже близько 23.00 по наших укріпленнях біля Верхньоторецького бандити випустили щонайменше десять 82-мм мін. Позиції сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі, окупанти обстрілювали із озброєння БМП. А майже опівночі на тій ділянці бив ворожий танк та міномети калібру 82 мм», - інформує штаб.

На Луганському напрямку під мінометний вогонь потрапляли опорні пункти сил АТО поблизу Катеринівки, Новоолександрівки, Новотошківського, Новозванівки та Троїцького. Здебільшого калібр цих систем був 82 мм. На тих ділянках фронту, а також в районі Станиці Луганської, найманці били по українських воїнах зі стрілецької зброї та гранатометів.