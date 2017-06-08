Після вчорашніх боїв ситуація на Луганщині дещо стабілізувалась – Міноборони

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявляє про стабілізацію ситуації в районі Жолобка Луганської області після вчорашніх боїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мотузяник сказав на брифінгу в Києві.

Він зауважив, що на Луганському напрямку минула доба почалася з ворожих збройних провокацій у Станиці Луганській та поблизу Попасної. Вже через 5 годин відносного затишшя бойові дії перемістилися на ділянку фронту вздовж Бахмутської траси, а саме: Кримське – Жолобок – Новотошківське.

Читайте такожІнтенсивність боїв на Донбасі перевищила показники під час зимових боїв за Авдіївку – МОУ

«Обстріли наших позицій з практично усього наявного у ворога важкого озброєння тривали протягом 15 годин майже без перерв. Не використовували бойовики тут лише реактивну артилерію. Встановлено, що противник розгорнув важкі гармати поблизу селищ Донецький і Сентянівка (колишня назва – Фрунзе). Українські військові відкривали вогонь у відповідь на найбільш зухвалі агресивні дії противника», - заявив Мотузяник.

«Внаслідок учорашніх боїв у згаданому районі (Жолобок – УНІАН) загинув військовослужбовець та 8 бійців зазнали поранень саме в цьому районі. Станом на зараз дещо стабілізувалась ситуація - поки там тихо», - запевнив він.

Загалом, за словами Мотузяника, зранку в зоні АТО зафіксовано 8 збройних провокацій з боку бойовиків.