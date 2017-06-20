За сьогодні в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

Сьогодні оперативна обстановка в районі проведення АТО, у порівнянні з попередніми днями, суттєво стабілізувалась, жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що від початку доби російсько-терористичні бандформуваннями 8 разів застосовували зброю проти підрозділів Збройних Сил України.

Читайте такожНа окупований Донбас прибула чергова група російських військових - Мотузяник

При цьому не зафіксовано жодного факту використання бойовиками забороненого Мінськими угодами артилерійського озброєння. Порушення незаконними збройними формування умов припинення вогню відбулись тільки на приморському та луганському напрямках. В результаті бойових дій жоден український захисник сьогодні не постраждав.

Повідомляється, що на приморському напрямку противник 5 разів відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО. Зокрема, з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по українських воїнах, які тримають оборону поблизу Павлополя й Новомихайлівки, а з великокаліберних кулеметів - в районі Мар'їнки й Талаківки.

"Луганський напрямок. Всі три ворожі обстріли на цій частині фронту ще до світанку відбулись неподалік від Новоолександрівки. Там бойовики використовували великокаліберні кулемети та зенітну установку", - додали в штабі.