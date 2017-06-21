Полторак: ЗСУ навчились воювати і готові адекватно реагувати на нинішні загрози

На сьогоднішній день у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі несуть службу 34 тисячі військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком засідання уряду повідомив міністр оборони Степан Полторак.

«ЗСУ на сьогодні знаходяться в повній готовності до того, що ситуація може змінитись, і ми відповідаємо адекватно тим загрозам, які є. Сьогодні у нас є певна кількість людей – 34 тис. у зоні АТО, які виконують бойові завдання. У нас є резерви у навчальних центрах, де проходить відновлення наших бригад. Відбувається їх підготовка, і ми готові адекватно реагувати на загрози, які є», - наголосив він.

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Полторак також зазначив, що коли є загроза особовому складу, українські військові відповідають на обстріли окупантів.

«Ми відповідаємо тоді, коли є загроза для нашого особового складу. Ми відповідаємо адекватно і я скажу, що втрати з того боку є теж адекватними, тому що ЗСУ навчились воювати, і ті засоби, які у них є, дають можливість адекватно реагувати», - сказав він.