ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних, більше двох сотень отримали поранення
Більшість випадків стались через обстріли густонаселених районів.
З початку року від обстрілів населених пунктів Луганської та Донецької областей загинуло 47 мирних жителів, 222 - зазнали поранень.
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Про це повідомляється у мікроблозі у Twitter Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).
«У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень. Більшість випадків стались через обстріли густонаселених районів», - йдеться в повідомлені.
In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruthpic.twitter.com/aUVdhdW0oT— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 червня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, в Міноборони повідомили, що з початку російської агресії в Україні загинули 2696 український воїнів і 9903 отримали поранення.