ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних, більше двох сотень отримали поранення

З початку року від обстрілів населених пунктів Луганської та Донецької областей загинуло 47 мирних жителів, 222 - зазнали поранень.

Читайте такожДоба в зоні АТО: майже 70 обстрілів, один військовий загинув

Про це повідомляється у мікроблозі у Twitter Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

«У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень. Більшість випадків стались через обстріли густонаселених районів», - йдеться в повідомлені.

In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruthpic.twitter.com/aUVdhdW0oT — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 червня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, в Міноборони повідомили, що з початку російської агресії в Україні загинули 2696 український воїнів і 9903 отримали поранення.