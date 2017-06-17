ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 47 цивільних, більше двох сотень отримали поранення

14:29, 17 червня 2017
Війна
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Більшість випадків стались через обстріли густонаселених районів.

З початку року на Донеччині загинули 47 мирних жителів / фото facebook/ato.news

З початку року від обстрілів населених пунктів Луганської та Донецької областей загинуло 47 мирних жителів, 222 - зазнали поранень.

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Про це повідомляється у мікроблозі у Twitter Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

«У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень. Більшість випадків стались через обстріли густонаселених районів», - йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, в Міноборони повідомили, що з початку російської агресії в Україні загинули 2696 український воїнів і 9903 отримали поранення.

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Теги: #АТО#окупація Донбасу#жертви військових дій на Донбасі