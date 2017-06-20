У зоні АТО зник полковник Нацгвардії, офіцера можуть утримувати бойовики

Офіцер Національної гвардії полковник Олександр Бойко зник в зоні проведення антитерористичної операції, за непідтвердженими даними, його утримує терористичний підрозділ ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

"Під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) в результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко. За непідтвердженими даними офіцер утримується одним із терористичних підрозділів ОРДЛО", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що спроби вирішити питання щодо обміну та передачі полковника Олександра Бойка на сьогодні не призвели до позитивних результатів. "Командування Національної гвардії продовжує роботу в цьому напрямі. До заходів з пошуку долучені представники громадських організацій", - додали у відомстві.

Як відомо, раніше у Донецьку зник безвісти український журналіст Станіслав Васін. Журналіст залишався на окупованій території, щоб писати про те, що відбувається. Журналіст, найімовірніше, був викрадений бойовиками "ДНР".