У Кремлі запропонували не вірити заявам матері полоненого росіянина Агєєва, що її син - військовий РФ

У Кремлі заявили, що треба «прислухатися» до Міноборони РФ про те, що Віктор Агєєв не є російським військовим, а не до його матері, яка заявляє протилежне. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Я не думаю, що ця тема має якесь відношення до зустрічі з Трампом. Щодо тверджень я запрошую вас все ж таки прислухатися до заяви Міноборони і, якщо є якісь питання, прояснювати там», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи є взяття у полон Агєєва перед зустріччю з Трампом доказом російської присутності на Донбасі, оскільки його мати заявила, що її син - російський контрактник-спецпризначенець.

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Він додав, що через дипломатичні канали захищаються законні юридичні інтереси російських громадян за кордоном.

«У щоденній своїй діяльності Кремль цим не опікується, але ніяких сумнівів бути не повинно - все, що законом пропонується щодо захисту інтересів, буде реалізовано», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливий обмін Агєєва.

Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком Луганській області.

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня у результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР».

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році «звільнився в запас».

«Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу у ЗС РФ, після якої ще в травні 2016 звільнився в установленому порядку в запас. Інформація про нібито вступ в подальшому Віктора Агєєва на військову службу за контрактом є вигадкою», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на другій сторінці військового квитка Агєєва «є запис, що він звільнений у запас в травні 2016 року».

«У військовому квитку був би запис про вступ Агєєва на військову службу за контрактом у ЗС РФ, яку українські спецслужби через незнання не встигли намалювати», - додали у Міноборони РФ.